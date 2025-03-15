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Происшествия

500 квадратных метров охватил пожар на шинном заводе в Алматинской области

пожар в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2025 18:35 Фото: пресс-служба МЧС РК
15 марта на территории шинного завода в Алматинской области вспыхнул пожар, который удалось потушить сотрудникам МЧС на площади 500 кв. м, сообщает Zakon.kz.

По уточненным данным, в селе Жаналык Талгарского района Алматинской области, вдоль трассы, за территорией ТОО по переработке резиновых изделий, произошло загорание складированных шин.

"На месте работают дознаватели и испытательная пожарная лаборатория. Причина пожара устанавливается". Пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что во время тушения пожара координировал и руководил процессом министр по ЧС РК генерал-майор Чингис Аринов, который прибыл с рабочей поездкой для открытия новой пожарной части в селе Жаналык Талгарского района Алматинской области. Отметим, что дым от огня виден за несколько километров.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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