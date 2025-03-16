Обещали машины и квартиры: офис мошенников ликвидировали в Астане

Фото: МВД РК

В Астане ликвидировали мошеннический call-центр, участники которого по телефону убеждали казахстанцев, что они стали обладателями крупных выигрышей, сообщает Zakon.kz.

Офис аферистов базировался в одном из столичных бизнес-центров. "Злоумышленники звонили, представляясь работниками интернет-магазинов "Техносмарт", "Байзон", "Like me shop", и сообщали о якобы выигранных машинах, квартирах, за которые необходимо перечислять налоги. При проведении оперативных мероприятий задержано шесть работников офиса – все граждане Республики Казахстан", – рассказали в пресс-службе МВД. Изъято семь ноутбуков, маршрутизатор, wi-fi роутер. По данному факту начато досудебное расследование. Ранее на удочку мошенников попался житель Акмолинской области. Мужчина хотел заработать на инвестициях. Ради этого он оформил кредит на 6 млн тенге, однако все деньги попали в руки аферистов.

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