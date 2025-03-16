#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
505.15
550.31
5.89
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
505.15
550.31
5.89
Происшествия

Обещали машины и квартиры: офис мошенников ликвидировали в Астане

офисное оборудование, роутер, мошенники, полиция,, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2025 09:36 Фото: МВД РК
В Астане ликвидировали мошеннический call-центр, участники которого по телефону убеждали казахстанцев, что они стали обладателями крупных выигрышей, сообщает Zakon.kz.

Офис аферистов базировался в одном из столичных бизнес-центров.

"Злоумышленники звонили, представляясь работниками интернет-магазинов "Техносмарт", "Байзон", "Like me shop", и сообщали о якобы выигранных машинах, квартирах, за которые необходимо перечислять налоги. При проведении оперативных мероприятий задержано шесть работников офиса – все граждане Республики Казахстан", – рассказали в пресс-службе МВД.

Изъято семь ноутбуков, маршрутизатор, wi-fi роутер. По данному факту начато досудебное расследование.

Ранее на удочку мошенников попался житель Акмолинской области. Мужчина хотел заработать на инвестициях. Ради этого он оформил кредит на 6 млн тенге, однако все деньги попали в руки аферистов.

Андрей Дюсупов
Поделиться новостью
Читайте также
Три автомобиля с пассажирами застряли в снежном заносе в ВКО
Происшествия
21:41, 15 марта 2025
Три автомобиля с пассажирами застряли в снежном заносе в ВКО
500 квадратных метров охватил пожар на шинном заводе в Алматинской области
Происшествия
18:35, 15 марта 2025
500 квадратных метров охватил пожар на шинном заводе в Алматинской области
Няня ребенка украла у астанчанки бриллианты и золото
Происшествия
17:53, 15 марта 2025
Няня ребенка украла у астанчанки бриллианты и золото
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: