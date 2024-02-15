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Законодательство РК

Угрожал обнародовать интимные кадры: астанчанина подозревают в вымогательстве 4 млн тенге

задержание подозреваемого Фото: пресс-служба ДП города Астаны
В Астане задержан подозреваемый в вымогательстве 4 млн тенге. Согласно информации полиции, мужчина угрожал обнародовать в социальных сетях фото и видеоматериалы интимного характера с участием своей жертвы, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе столичного ДП, пострадавший успел передать вымогателю 3,4 млн тенге, а потом обратился к стражам порядка. По его словам, с него теперь требуют сумму 1,5 млн тенге. За дело взялись сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью. Подозреваемого в вымогательстве задержали с поличным: при передаче денег на автозаправке.

"В отношении задержанного 40-летнего мужчины, который ранее был судим, проводится досудебное расследование по факту вымогательства. Департамент полиции г. Астаны предупреждает, что согласно законодательству, вымогательство, совершенное с целью получения имущества в крупном и особо крупном размере, наказывается лишением свободы сроком от 5 до 10 лет", – уточнили стражи порядка.

Ранее адвокату из Кызылординской области дали пять лет за вымогательство.

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