В Алматы накрыли притоны для интимных услуг

С начала 2026 года полицейские Алматы накрыли 430 квартир, в которых оказывали интимные услуги, сообщает Zakon.kz.

Полицейские регулярно наведываются в съемные квартиры с рейдом. Адреса находят через сайты с объявлениями, где указаны и номера телефонов девушек. Часто о притонах сообщают и сами соседи, передает "КТК".

Со слов начальника управления общественной безопасности ДП города Алматы Тимура Ногайбаева, владельцы квартир-притонов привлечены к административной ответственности по статье 450. В рамках данной статьи на них были наложены штрафы порядка 100 месячных расчетных показателей.

Кроме того, 750 работниц поставили на учет. Как выяснили полицейские, в среднем в подобных заведениях чек начинается от 55 тыс. тенге и оплатить можно даже в рассрочку.

Также внимание сотрудников полиции Алматы, во время мониторинга интернет-пространства, привлек пафосный кортеж, нарушивший Правила дорожного движения.