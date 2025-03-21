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Происшествия

Сильный пожар разгорелся на горе близ частных домов в Алматы

пожар, Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2025 00:36 Фото: Zakon.kz
В Медеуском районе Алматы, на улице Иштван Коныра, 21 марта зафиксировано возгорание сухостоя на склоне горы. Площадь возгорания предварительно составляет 0,5 га. Об этом Zakon.kz сообщили в городском ДЧС.

В ведомстве заверили, что угрозы распространения огня на частные дома нет.

Фото: Zakon.kz

"На месте работают 51 человек личного состава и 11 единиц техники. Ситуацию контролирует начальник ДЧС Нурлан Атыгаев", – рассказали в ДЧС.

Фото: Zakon.kz

Спасатели напоминили о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности и своевременного информирования экстренных служб при обнаружении возгораний.

Фото: Zakon.kz

Позже стало известно, что горение сухостоя локализовали в 00:45.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Днем 20 марта 2025 года в дежурную часть ДЧС Алматинской области поступило сообщение о возгорании склада, расположенного на территории промышленной зоны в пос. Боралдай Илийского района.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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