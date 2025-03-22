Вагон пассажирского поезда загорелся на железной дороге между Астаной и Карагандой

Пожар в пассажирском поезде частного перевозчика "Турксиб Астана" зафиксировали 22 марта в 11:13, когда состав двигался на участке Астана – Караганда, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы АО "НК "КТЖ", пассажирский поезд № 44 следовал по маршруту Костанай – Алматы.

"Жертв и пострадавших нет. Вагон отцепили. К месту происшествия направили пожарный поезд со станции Астана. Возгорание ликвидировали железнодорожники и ДЧС. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются", – рассказали в КТЖ.

12 марта 2025 года джип застрял на железнодорожных путях, тем самым преградив дорогу пассажирскому поезду на перегоне Медеу – Жетысу. Тогда, к счастью, тоже обошлось без жертв. Машинисту пришлось применить экстренное торможение, чтобы избежать наезда.