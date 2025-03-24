Четыре человека погибли в ДТП под Степногорском

Фото: Zakon.kz

Смертельная авария произошла 23 марта на дороге Степногорск – поселок Заводской. В результате происшествия четыре человека от полученных травм скончались, а двое детей находятся в тяжелом состоянии, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области рассказали, что дорожно-транспортное происшествие произошло с участием автомобиля ВАЗ и автобуса YUTONG. "В результате ДТП водитель и трое пассажиров автомобиля скончались на месте. Еще двоих несовершеннолетних пассажиров с различными травмами госпитализировали в медицинское учреждение. В настоящее время проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение", – говорится в сообщении. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от СТЕПНОГОРСК НЕ СПИТ (@step_notsleep) 22 марта 2025 года в Алматы произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и двух легковых автомобилей.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: