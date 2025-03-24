#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
502.83
545.37
5.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
502.83
545.37
5.95
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП под Степногорском

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2025 14:23 Фото: Zakon.kz
Смертельная авария произошла 23 марта на дороге Степногорск – поселок Заводской. В результате происшествия четыре человека от полученных травм скончались, а двое детей находятся в тяжелом состоянии, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области рассказали, что дорожно-транспортное происшествие произошло с участием автомобиля ВАЗ и автобуса YUTONG.

"В результате ДТП водитель и трое пассажиров автомобиля скончались на месте. Еще двоих несовершеннолетних пассажиров с различными травмами госпитализировали в медицинское учреждение. В настоящее время проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение", – говорится в сообщении.

22 марта 2025 года в Алматы произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и двух легковых автомобилей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
Читайте также
Землетрясение произошло на границе Казахстана и Кыргызстана
Происшествия
17:33, Сегодня
Землетрясение произошло на границе Казахстана и Кыргызстана
Мужчину и ребенка, потерявших сознание из-за дыма, спасли полицейские Кокшетау
Происшествия
16:27, Сегодня
Мужчину и ребенка, потерявших сознание из-за дыма, спасли полицейские Кокшетау
Полицейские спасли двоих мужчин, тонувших в ледяной воде в области Жетысу
Происшествия
15:55, Сегодня
Полицейские спасли двоих мужчин, тонувших в ледяной воде в области Жетысу
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: