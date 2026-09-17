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Происшествия

Верблюд вышел на трассу – четыре человека погибли в страшном ДТП под Актау

Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 23:54 Фото: Zakon.kz
Жуткое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло на автодороге республиканского значения Актау – Бейнеу. В результате столкновения двух автомобилей погибли четыре человека, сообщает Zakon.kz.

Информация о смертельной аварии появилась в социальных сетях. Подробности происшествия сообщили в Департаменте полиции Мангистауской области.

По данным ведомства, трагедия случилась вечером 16 сентября 2026 года около 20:30. Из-за выбежавшего на дорогу животного столкнулись две иномарки.

"По предварительным данным, водитель Toyota Camry, следовавший со стороны села Жетыбай в направлении села Шетпе, допустил наезд на находившегося на проезжей части верблюда. После столкновения автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другой Toyota Camry, двигавшейся во встречном направлении", – рассказали 17 сентября 2026 года корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе Департамента полиции Мангистауской области.

Удар оказался катастрофической силы: четыре человека скончались от полученных травм до прибытия скорой помощи. Еще четверых участников аварии с травмами различной степени тяжести экстренно госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение.

По факту смертельного ДТП полиция уже возбудила уголовное дело по части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Оба поврежденных автомобиля водворены на спецстоянку, назначен комплекс необходимых экспертиз.

В рамках расследования правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства трагедии, а также ведут поиски владельца верблюда, допустившего бесконтрольный выпас скота у трассы.

Жители Астаны, в свою очередь, пару дней назад вышли из автобусов и отправились на работу пешком из-за сильной пробки на улице Сыганак. Причиной затора стала авария с участием трех автомобилей.

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Канат Болысбек
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