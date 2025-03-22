Легковушка влетела в щит, автобус съехал с дороги: жесткое ДТП в центре Алматы
Авария случилась на участке между улицами Тлендиева и Брусиловского. По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Camry двигался по автобусной полосе за городским автобусом маршрута №92.
Фото: Zakon.kz
При попытке перестроиться в соседний ряд он задел автобус, после чего его машина вылетела на среднюю полосу и столкнулась с автомобилем Hyundai Accent.
Фото: Zakon.kz
В результате двойного столкновения Toyota Camry вновь оказалась перед автобусом, который не успел затормозить и ударил легковушку повторно. Hyundai после удара отбросило на обочину, где он врезался в опору рекламного щита. Автобус также съехал с проезжей части, подмяв под себя поврежденную Toyota Camry.
Фото: Zakon.kz
Несмотря на значительные механические повреждения всех транспортных средств и наличие пассажиров в автобусе, обращений за медицинской помощью на данный момент не зафиксировано.
Фото: Zakon.kz
На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции и Службы спасения Алматы. Организован разбор завалов и эвакуация автомобилей. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее сообщалось о другом происшествии. Три человека погибли в Алматинской области из-за ДТП с деревом.