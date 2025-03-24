#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
502.83
545.37
5.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
502.83
545.37
5.95
Происшествия

Момент жуткого наезда на велосипедиста зафиксировали камеры в Карагандинской области

Полиция, задержание, арест, задержанный , фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2025 22:07 Фото: Zakon.kz
В Карагандинской области возбуждено уголовное дело по факту смертельного наезда на велосипедиста, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

По данным полиции, утром 24 марта около 07:53 на 912-м километре автодороги Кызылорда – Жезказган – Павлодар 42-летний водитель автомобиля Renault, двигавшийся в сторону Караганды, совершил наезд на 58-летнего велосипедиста.

Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как автомобиль на высокой скорости сбивает мужчину, от удара он влетает в столб.


"Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где, не приходя в сознание, скончался от полученных травм", – говорится в сообщении.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело, он водворен в изолятор временного содержания. Назначены соответствующие экспертизы, ведется расследование.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Землетрясение произошло на границе Казахстана и Кыргызстана
Происшествия
17:33, Сегодня
Землетрясение произошло на границе Казахстана и Кыргызстана
Мужчину и ребенка, потерявших сознание из-за дыма, спасли полицейские Кокшетау
Происшествия
16:27, Сегодня
Мужчину и ребенка, потерявших сознание из-за дыма, спасли полицейские Кокшетау
Полицейские спасли двоих мужчин, тонувших в ледяной воде в области Жетысу
Происшествия
15:55, Сегодня
Полицейские спасли двоих мужчин, тонувших в ледяной воде в области Жетысу
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: