Момент жуткого наезда на велосипедиста зафиксировали камеры в Карагандинской области

В Карагандинской области возбуждено уголовное дело по факту смертельного наезда на велосипедиста, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

По данным полиции, утром 24 марта около 07:53 на 912-м километре автодороги Кызылорда – Жезказган – Павлодар 42-летний водитель автомобиля Renault, двигавшийся в сторону Караганды, совершил наезд на 58-летнего велосипедиста.

Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как автомобиль на высокой скорости сбивает мужчину, от удара он влетает в столб.





"Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где, не приходя в сознание, скончался от полученных травм", – говорится в сообщении.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело, он водворен в изолятор временного содержания. Назначены соответствующие экспертизы, ведется расследование.