Право

Тушение степных пожаров: внесены изменения в правила

Степной пожар, степные пожары, пожар в степи, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 10:11 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр по чрезвычайным ситуациям приказом от 28 августа 2025 года внес изменения в Правила тушения степных пожаров, а также пожаров в населенных пунктах, в которых отсутствуют подразделения государственной противопожарной службы, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что при обнаружении пожаров местные исполнительные органы сообщают в государственную противопожарную службу и организуют привлечение к тушению пожаров сил и средств добровольных противопожарных формирований, а также пунктов пожаротушения.

При этом руководитель тушения пожара:

  • осуществляет общее руководство привлекаемыми силами и средствами пожаротушения, участвующими в тушении пожара;
  • отвечает за выполнение поставленных задач и обеспечение безопасного проведения работ по тушению пожара;
  • осуществляет выбор тактических приемов, методов и способов тушения пожаров с учетом особенностей вида пожара, его интенсивности и размера, рельефа местности, текущих и прогнозируемых погодных условий, наличия сил и средств пожаротушения;
  • устанавливает границы территории, на которой осуществляются действия по тушению пожара, порядок указанных действий;
  • определяет необходимость вызова дополнительных сил и средств;
  • непрерывно следит за изменениями обстановки на пожаре и принимает соответствующие решения;
  • привлекает для тушения пожара силы и средства профессиональных отраслевых противопожарных служб и добровольных противопожарных формирований, включая транспортные и другие материально-технические средства;
  • приостанавливает работу цехов и объектов на период проведения работ по тушению пожаров, отдает распоряжение на эвакуацию людей, материальных ценностей из опасной зоны.

Указывается, что при тушении пожаров местные исполнительные органы обеспечивают привлекаемые силы и средства, независимо от форм собственности, горюче-смазочными материалами и питанием.

Приказ вводится в действие с 14 сентября 2025 года.

Утверждены образцы формы сотрудников МЧС и гражданской защиты

Ранее мы рассказали, что в МЧС утвердили Перечень материально-технического оснащения.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
