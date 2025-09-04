Тушение степных пожаров: внесены изменения в правила
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр по чрезвычайным ситуациям приказом от 28 августа 2025 года внес изменения в Правила тушения степных пожаров, а также пожаров в населенных пунктах, в которых отсутствуют подразделения государственной противопожарной службы, сообщает Zakon.kz.
Так, уточняется, что при обнаружении пожаров местные исполнительные органы сообщают в государственную противопожарную службу и организуют привлечение к тушению пожаров сил и средств добровольных противопожарных формирований, а также пунктов пожаротушения.
При этом руководитель тушения пожара:
- осуществляет общее руководство привлекаемыми силами и средствами пожаротушения, участвующими в тушении пожара;
- отвечает за выполнение поставленных задач и обеспечение безопасного проведения работ по тушению пожара;
- осуществляет выбор тактических приемов, методов и способов тушения пожаров с учетом особенностей вида пожара, его интенсивности и размера, рельефа местности, текущих и прогнозируемых погодных условий, наличия сил и средств пожаротушения;
- устанавливает границы территории, на которой осуществляются действия по тушению пожара, порядок указанных действий;
- определяет необходимость вызова дополнительных сил и средств;
- непрерывно следит за изменениями обстановки на пожаре и принимает соответствующие решения;
- привлекает для тушения пожара силы и средства профессиональных отраслевых противопожарных служб и добровольных противопожарных формирований, включая транспортные и другие материально-технические средства;
- приостанавливает работу цехов и объектов на период проведения работ по тушению пожаров, отдает распоряжение на эвакуацию людей, материальных ценностей из опасной зоны.
Указывается, что при тушении пожаров местные исполнительные органы обеспечивают привлекаемые силы и средства, независимо от форм собственности, горюче-смазочными материалами и питанием.
Приказ вводится в действие с 14 сентября 2025 года.
Материал по теме
Утверждены образцы формы сотрудников МЧС и гражданской защиты
Ранее мы рассказали, что в МЧС утвердили Перечень материально-технического оснащения.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript