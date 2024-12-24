В Астане женщина-следователь разбилась насмерть, выпав из окна многоэтажки
Фото: Zakon.kz
24 декабря в Сети распространяется информация о том, что 26-летняя женщина-следователь выпала из окна многоэтажного дома, сообщает Zakon.kz.
В информации сообщается о возможном самоубийстве из-за расставания с парнем.
Эту информации прокомментировали Zakon.kz в столичном департаменте полиции.
"По факту обнаружения трупа возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, погибшая выпала с девятогго этажа. Подробности выясняются", – рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось о другом происшествии. Военнослужащий совершил суицид в Актюбинской области.
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