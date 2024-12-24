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Происшествия

В Астане женщина-следователь разбилась насмерть, выпав из окна многоэтажки

Дети у окна, окно, выпал из окна, ребенок у окна, окна, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 21:23 Фото: Zakon.kz
24 декабря в Сети распространяется информация о том, что 26-летняя женщина-следователь выпала из окна многоэтажного дома, сообщает Zakon.kz.

В информации сообщается о возможном самоубийстве из-за расставания с парнем.

Эту информации прокомментировали Zakon.kz в столичном департаменте полиции. 


"По факту обнаружения трупа возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, погибшая выпала с девятогго этажа. Подробности выясняются", – рассказали в ведомстве. 

Ранее сообщалось о другом происшествии. Военнослужащий совершил суицид в Актюбинской области. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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