В Астане женщина-следователь разбилась насмерть, выпав из окна многоэтажки

Фото: Zakon.kz

24 декабря в Сети распространяется информация о том, что 26-летняя женщина-следователь выпала из окна многоэтажного дома, сообщает Zakon.kz.

В информации сообщается о возможном самоубийстве из-за расставания с парнем. Эту информации прокомментировали Zakon.kz в столичном департаменте полиции.

"По факту обнаружения трупа возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, погибшая выпала с девятогго этажа. Подробности выясняются", – рассказали в ведомстве. Ранее сообщалось о другом происшествии. Военнослужащий совершил суицид в Актюбинской области.

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