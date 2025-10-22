18-летней девушке в Алматы чудом удалось выжить после падения из окна девятого этажа

В Алматы 18-летняя девушка чудом выжила, выпав из окна девятого этажа. За жизнь пострадавшей в данное время борются врачи. И медики пока не дают никаких прогнозов. Очевидцы говорят, что пострадавшая находилась в квартире вместе с подругой, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным КТК, ЧП случилось ночью в жилом комплексе на окраине города. Девушка выпала из окна девятого этажа на проезжую часть двора. На крики отреагировали соседи. Они вызвали скорую и полицию.

По словам жителей, в ЖК пострадавшая заселилась недавно. В момент падения находилась в квартире не одна. Теперь она в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Как уточняется, полицейские завели уголовное дело.

"По факту попытки суицида управлением полиции Жетысуского района проводится досудебное расследование. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время следствием будут устанавливаться обстоятельства произошедшего, мотив и другие данные, которые, так или иначе, будут иметь ценность для производства". Официальный представитель ДП г. Алматы Салтанат Азирбек

Ранее сообщалось, что в Актау девушка погибла после падения с 18-го этажа элитного ЖК.