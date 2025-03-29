106 случаев производственного травматизма скрыли в Карагандинской области

В Карагандинской области после сверки данных медицинских учреждений и полиции выявили 106 фактов сокрытия случаев производственного травматизма, сообщает Zakon.kz.

Такие данные озвучили во время заседания Координационного совета по вопросам законности в сфере соблюдения трудовых прав, охраны труда и промышленной безопасности на предприятиях региона, которое состоялось под председательством прокурора области Бауыржана Мырзакерова.

"Прокурор области обозначил перед уполномоченными органами ключевые направления по защите трудовых прав работников. Особое внимание уделено аттестации рабочих мест, поскольку она играет важную роль в улучшении условий труда. По итогам аттестации определяются наиболее травмоопасные виды работ, участки, технологии, оборудование с вредными производственными факторами, а также разрабатываются меры по их устранению", – говорится в сообщении пресс-службы региональной прокуратуры.

Отмечено, что специализированные аккредитованные организации должны своевременно представлять отчеты о проведении аттестации производственных объектов. Однако мониторинг со стороны уполномоченного органа фактически не осуществляется, что привело к отсутствию контроля за процессом аттестации.

В ходе проверки установлены случаи принятия отчетов, подготовленных неаккредитованными организациями.

По решению Координационного совета создана рабочая группа с участием специалистов. Разработан план мероприятий с конкретными сроками исполнения.

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