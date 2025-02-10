Сообщать о травматизме или аварии на производстве будут по специальной форме

МЧС подготовило форму для сбора административных данных "Информация о травматизме, инциденте, аварии и возникновении опасного производственного фактора на опасных производственных объектах", сообщат Zakon.kz.

Форма заполняется организациями, имеющими опасные производственные объекты или привлекаемыми к работам на них и предоставляется в территориальный орган уполномоченного органа в сфере гражданской защиты.

Форма представляется в территориальный орган уполномоченного органа в сфере гражданской защиты по факту, незамедлительно на государственном или русском языках:

в строке один указывается наименование организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, организации, имеющие опасные производственные объекты или привлекаемые к работам на них;

указывается наименование организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, организации, имеющие опасные производственные объекты или привлекаемые к работам на них; в строке два указывается отрасль промышленности или вид деятельности;

указывается отрасль промышленности или вид деятельности; в строке три указывается наименование опасного производственного объекта, на котором произошел травматизм, инцидент, авария, факт возникновения опасного производственного фактора;

указывается наименование опасного производственного объекта, на котором произошел травматизм, инцидент, авария, факт возникновения опасного производственного фактора; в строке четыре указывается местонахождение объекта, на котором произошел травматизм, инцидент, авария, факт возникновения опасного производственного фактора. В случае отсутствия адреса указывается долгота-широта местонахождения объекта;

указывается местонахождение объекта, на котором произошел травматизм, инцидент, авария, факт возникновения опасного производственного фактора. В случае отсутствия адреса указывается долгота-широта местонахождения объекта; в строке пять указывается код классификатора административно-территориальных объектов;

указывается код классификатора административно-территориальных объектов; в строке шесть указывается регистрационный код адреса;

указывается регистрационный код адреса; в строке семь указывается:

- в случае получения человеком травмы – травматизм;

- в случае разрушения зданий, сооружений и (или) технических устройств, неконтролируемого взрыва и (или) выброса опасных веществ – авария;

- в случае отказа или повреждения технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонения от параметров, обеспечивающих безопасность ведения технологического процесса, не приведшего к аварии – инцидент;

- в случае физического явления, возникающего при авариях, инцидентах на опасных производственных объектах и объектах социальной инфраструктуры, причиняющего вред (ущерб) физическим и юридическим лицам, окружающей среде – опасный производственный фактор.

в строке восемь указывается краткое описание обстоятельств, предварительные причины;

указывается краткое описание обстоятельств, предварительные причины; в строке девять указывается дата и время направления информации в территориальный орган уполномоченного органа в сфере гражданской защиты;

указывается дата и время направления информации в территориальный орган уполномоченного органа в сфере гражданской защиты; в строке 10 указывается фамилия, имя, отчество, должность передавшего информацию;

указывается фамилия, имя, отчество, должность передавшего информацию; в строке 11 указывается фамилия, имя, отчество руководителя опасного производственного объекта.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 25 февраля.