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Право

Сообщать о травматизме или аварии на производстве будут по специальной форме

Шахта, шахтеры, горнодобывающая промышленность, каска , фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 14:36 Фото: pxfuel
МЧС подготовило форму для сбора административных данных "Информация о травматизме, инциденте, аварии и возникновении опасного производственного фактора на опасных производственных объектах", сообщат Zakon.kz.

Форма заполняется организациями, имеющими опасные производственные объекты или привлекаемыми к работам на них и предоставляется в территориальный орган уполномоченного органа в сфере гражданской защиты.

Форма представляется в территориальный орган уполномоченного органа в сфере гражданской защиты по факту, незамедлительно на государственном или русском языках:

  • в строке один указывается наименование организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, организации, имеющие опасные производственные объекты или привлекаемые к работам на них;
  • в строке два указывается отрасль промышленности или вид деятельности;
  • в строке три указывается наименование опасного производственного объекта, на котором произошел травматизм, инцидент, авария, факт возникновения опасного производственного фактора;
  • в строке четыре указывается местонахождение объекта, на котором произошел травматизм, инцидент, авария, факт возникновения опасного производственного фактора. В случае отсутствия адреса указывается долгота-широта местонахождения объекта;
  • в строке пять указывается код классификатора административно-территориальных объектов;
  • в строке шесть указывается регистрационный код адреса;
  • в строке семь указывается:

- в случае получения человеком травмы – травматизм;

- в случае разрушения зданий, сооружений и (или) технических устройств, неконтролируемого взрыва и (или) выброса опасных веществ – авария;

- в случае отказа или повреждения технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонения от параметров, обеспечивающих безопасность ведения технологического процесса, не приведшего к аварии – инцидент;

- в случае физического явления, возникающего при авариях, инцидентах на опасных производственных объектах и объектах социальной инфраструктуры, причиняющего вред (ущерб) физическим и юридическим лицам, окружающей среде – опасный производственный фактор.

  • в строке восемь указывается краткое описание обстоятельств, предварительные причины;
  • в строке девять указывается дата и время направления информации в территориальный орган уполномоченного органа в сфере гражданской защиты;
  • в строке 10 указывается фамилия, имя, отчество, должность передавшего информацию;
  • в строке 11 указывается фамилия, имя, отчество руководителя опасного производственного объекта.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 25 февраля.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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