Незаконные переводы на 230 млн пресекли в Алматинской области

В прокуратуре Алматинской области рассказали о противодействии наркопреступности и интернет-мошенничеству, сообщает Zakon.kz.

Через антифрод-центр в регионе удалось пресечь незаконные транзакции на сумму более 230 миллионов тенге.

"Кроме того, в порядке статьи 953 Гражданского кодекса с дропперов взыскали свыше 22 миллионов тенге за незаконное обогащение. Также приостановлено взыскание по 32 мошенническим кредитам на сумму более 42,5 миллионов тенге", – сообщили в надзорном ведомстве.

Также в Алматинской области выявлены три нарколаборатории, активно идет работа по перекрытию финансовых потоков наркомагазинов – заблокировано более 600 банковских счетов на сумму почти 18 миллионов тенге.

Ранее стало известно, что у наркогруппы, которую задержали в Мангистауской области, изъяли более миллиарда тенге и 176 тыс. долларов. Расследование по делу продолжается.