Незаконные переводы на 230 млн пресекли в Алматинской области
Фото: Zakon.kz
В прокуратуре Алматинской области рассказали о противодействии наркопреступности и интернет-мошенничеству, сообщает Zakon.kz.
Через антифрод-центр в регионе удалось пресечь незаконные транзакции на сумму более 230 миллионов тенге.
"Кроме того, в порядке статьи 953 Гражданского кодекса с дропперов взыскали свыше 22 миллионов тенге за незаконное обогащение. Также приостановлено взыскание по 32 мошенническим кредитам на сумму более 42,5 миллионов тенге", – сообщили в надзорном ведомстве.
Также в Алматинской области выявлены три нарколаборатории, активно идет работа по перекрытию финансовых потоков наркомагазинов – заблокировано более 600 банковских счетов на сумму почти 18 миллионов тенге.
Ранее стало известно, что у наркогруппы, которую задержали в Мангистауской области, изъяли более миллиарда тенге и 176 тыс. долларов. Расследование по делу продолжается.
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