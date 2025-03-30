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Происшествия

Незаконные переводы на 230 млн пресекли в Алматинской области

Мобильные денежные переводы, мобильные переводы, мобильный перевод, переводы денег, перевод денег, денежные переводы, денежный перевод, безналичный перевод, безналичные переводы, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2025 11:35 Фото: Zakon.kz
В прокуратуре Алматинской области рассказали о противодействии наркопреступности и интернет-мошенничеству, сообщает Zakon.kz.

Через антифрод-центр в регионе удалось пресечь незаконные транзакции на сумму более 230 миллионов тенге.

"Кроме того, в порядке статьи 953 Гражданского кодекса с дропперов взыскали свыше 22 миллионов тенге за незаконное обогащение. Также приостановлено взыскание по 32 мошенническим кредитам на сумму более 42,5 миллионов тенге", – сообщили в надзорном ведомстве.

Также в Алматинской области выявлены три нарколаборатории, активно идет работа по перекрытию финансовых потоков наркомагазинов – заблокировано более 600 банковских счетов на сумму почти 18 миллионов тенге.

Ранее стало известно, что у наркогруппы, которую задержали в Мангистауской области, изъяли более миллиарда тенге и 176 тыс. долларов. Расследование по делу продолжается.

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Андрей Дюсупов
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