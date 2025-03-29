Более миллиарда тенге и 176 тыс. долларов нашли у наркогруппы в Мангистау
Фото: пресс-службе Генеральной прокуратуры РК
В Генпрокуратуре рассказали об аресте подозреваемых в организации преступной наркогруппы, которая действовала на территории Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.
В январе 2025 года прокуратура региона начала досудебное расследование по факту сбыта наркотических и психотропных веществ по п.1 ч. 3 статьи 297 УК РК.
"По распоряжению прокурора области Айдоса Майлыбаева создана межведомственная следственно-оперативная группа, в состав которой также вошли сотрудники АФМ РК и ДП региона. 28 марта по двум эпизодам расследуемого уголовного дела задержали причастных лиц и водворили их в ИВС", – рассказали в ведомстве.
Суд санкционировал в отношении задержанных меру пресечения в виде "содержания под стражей". В ходе осмотра места происшествия оперативники изъяли 1,174 млрд тенге и 176 тыс. долларов США.
Расследование по делу продолжается. Его ход находится на особом контроле прокурора области.
Ранее в МВД сообщили, что за неделю у жителей Казахстана оперативники изъяли более 110 кг наркотиков.
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