Крупный степной пожар тушат в Баянаульском нацпарке
Как рассказали в ДЧС региона, сообщение о возгорании сухой травы в Джасыбайском лесничестве Баянаульского района Павлодарской области поступило на пульт 112 во второй половине дня 4 апреля.
"К тушению пожара незамедлительно приступили силы и средства Департамента по чрезвычайным ситуациям, лесного хозяйства, Казавиалесоохраны и Джасыбайского лесничества. В настоящее время в ликвидации возгорания задействованы порядка 70 человек и более 20 единиц техники".Пресс-служба ДЧС Павлодарской области
Отмечается, что ситуацию осложняют порывистый ветер и высокая сухая растительность, что способствует быстрому распространению огня.
К месту пожара направили дополнительные силы – 38 человек и 11 единиц техники. Также туда следует руководство ДЧС Павлодарской области, а также представители акимата.
В Командном центре МЧС и областного ДЧС начал действовать оперативный штаб.
Позже в ДЧС добавили, что угрозы населенным пунктам нет – огонь ушел в горы.
Ситуация находится на особом контроле.
Ранее сообщалось, что мощный пожар охватил птицефабрику в Карагандинской области.