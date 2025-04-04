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Происшествия

Крупный степной пожар тушат в Баянаульском нацпарке

пожар, Павлодарская область, горит степь, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 19:32 Фото: ДЧС Павлодарской области
В Баянаульском районе под Павлодаром борются со степным пожаром. Сухая трава полыхает в Жасыбайском лесничестве, сообщает Zakоn.kz.

Как рассказали в ДЧС региона, сообщение о возгорании сухой травы в Джасыбайском лесничестве Баянаульского района Павлодарской области поступило на пульт 112 во второй половине дня 4 апреля.

"К тушению пожара незамедлительно приступили силы и средства Департамента по чрезвычайным ситуациям, лесного хозяйства, Казавиалесоохраны и Джасыбайского лесничества. В настоящее время в ликвидации возгорания задействованы порядка 70 человек и более 20 единиц техники".Пресс-служба ДЧС Павлодарской области

Отмечается, что ситуацию осложняют порывистый ветер и высокая сухая растительность, что способствует быстрому распространению огня.

К месту пожара направили дополнительные силы – 38 человек и 11 единиц техники. Также туда следует руководство ДЧС Павлодарской области, а также представители акимата.

В Командном центре МЧС и областного ДЧС начал действовать оперативный штаб.

Позже в ДЧС добавили, что угрозы населенным пунктам нет – огонь ушел в горы.

Ситуация находится на особом контроле.

Ранее сообщалось, что мощный пожар охватил птицефабрику в Карагандинской области.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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