Ликвидирован крупный степной пожар под Павлодаром: названа предварительная площадь

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана предоставили информацию по крупному степному пожару под Павлодаром, сообщает Zakon.kz.

4 апреля 2025 года крупный степной пожар произошел в Жасыбайском лесничестве Баянаульского района Павлодарской области. Сообщалось, что там полыхает сухая трава, а ситуацию с тушением осложняют порывистый ветер и высокая сухая растительность, что способствует быстрому распространению огня.

"Степной пожар в Баянаульском районе Павлодарской области ликвидирован на предварительной площади 20 га", – сообщили сегодня, 5 апреля, в пресс-службе МЧС РК.

По оперативной информации Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК, пожар в Государственном национальном природном парке "Баянаул" произошел в 36-41 кварталах Жасыбайского лесничества.

"Причина возгорания уточняется. Предварительная площадь возгорания составляет 20 га, из которых покрытая лесом территория – 10 га (уточняется)", – говорится в информации, распространенной в субботу.

В ликвидации пожара принимали участие:

МЭПР (лесная охрана) – 65 человек, 19 единиц техники;

ДЧС – 39 человек, 11 единиц техники;

МИО – 95 человек, 27 единиц техники;

ДП – 20 человек, 5 единиц техники.

"Руководитель тушения пожара: генеральный директор ГНПП "Баянаул" Жусупов Аждар Сагинтаевич. По состоянию на 09:05 5 апреля 2025 года пожар полностью ликвидирован. Все работы по предотвращению распространения огня завершены. Дополнительная информация будет предоставляться по мере поступления", – добавили в комитете.

Ранее МЧС показало масштабы последствий лесного пожара, вспыхнувшего в области Абай.