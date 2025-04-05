#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
504.34
556.34
5.97
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
504.34
556.34
5.97
Происшествия

Ликвидирован крупный степной пожар под Павлодаром: названа предварительная площадь

Лесной пожар, лесные пожары, пожар в лесу, горящий лес, природный пожар, возгорание в лесу, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2025 09:38 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана предоставили информацию по крупному степному пожару под Павлодаром, сообщает Zakon.kz.

4 апреля 2025 года крупный степной пожар произошел в Жасыбайском лесничестве Баянаульского района Павлодарской области. Сообщалось, что там полыхает сухая трава, а ситуацию с тушением осложняют порывистый ветер и высокая сухая растительность, что способствует быстрому распространению огня.

"Степной пожар в Баянаульском районе Павлодарской области ликвидирован на предварительной площади 20 га", – сообщили сегодня, 5 апреля, в пресс-службе МЧС РК.

По оперативной информации Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК, пожар в Государственном национальном природном парке "Баянаул" произошел в 36-41 кварталах Жасыбайского лесничества.

"Причина возгорания уточняется. Предварительная площадь возгорания составляет 20 га, из которых покрытая лесом территория – 10 га (уточняется)", – говорится в информации, распространенной в субботу.

В ликвидации пожара принимали участие:

  • МЭПР (лесная охрана) – 65 человек, 19 единиц техники;
  • ДЧС – 39 человек, 11 единиц техники;
  • МИО – 95 человек, 27 единиц техники;
  • ДП – 20 человек, 5 единиц техники.
"Руководитель тушения пожара: генеральный директор ГНПП "Баянаул" Жусупов Аждар Сагинтаевич. По состоянию на 09:05 5 апреля 2025 года пожар полностью ликвидирован. Все работы по предотвращению распространения огня завершены. Дополнительная информация будет предоставляться по мере поступления", – добавили в комитете.

Ранее МЧС показало масштабы последствий лесного пожара, вспыхнувшего в области Абай.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Лесной пожар в области Абай: МЧС показало масштабы
Происшествия
09:25, Сегодня
Лесной пожар в области Абай: МЧС показало масштабы
Паводки: в Макинск прибыл вице-министр по ЧС
Происшествия
05:00, Сегодня
Паводки: в Макинск прибыл вице-министр по ЧС
Пожар в сосновом бору локализован
Происшествия
02:15, 05 апреля 2025
Пожар в сосновом бору локализован
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: