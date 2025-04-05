Ликвидирован крупный степной пожар под Павлодаром: названа предварительная площадь
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана предоставили информацию по крупному степному пожару под Павлодаром, сообщает Zakon.kz.
4 апреля 2025 года крупный степной пожар произошел в Жасыбайском лесничестве Баянаульского района Павлодарской области. Сообщалось, что там полыхает сухая трава, а ситуацию с тушением осложняют порывистый ветер и высокая сухая растительность, что способствует быстрому распространению огня.
"Степной пожар в Баянаульском районе Павлодарской области ликвидирован на предварительной площади 20 га", – сообщили сегодня, 5 апреля, в пресс-службе МЧС РК.
По оперативной информации Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК, пожар в Государственном национальном природном парке "Баянаул" произошел в 36-41 кварталах Жасыбайского лесничества.
"Причина возгорания уточняется. Предварительная площадь возгорания составляет 20 га, из которых покрытая лесом территория – 10 га (уточняется)", – говорится в информации, распространенной в субботу.
В ликвидации пожара принимали участие:
- МЭПР (лесная охрана) – 65 человек, 19 единиц техники;
- ДЧС – 39 человек, 11 единиц техники;
- МИО – 95 человек, 27 единиц техники;
- ДП – 20 человек, 5 единиц техники.
"Руководитель тушения пожара: генеральный директор ГНПП "Баянаул" Жусупов Аждар Сагинтаевич. По состоянию на 09:05 5 апреля 2025 года пожар полностью ликвидирован. Все работы по предотвращению распространения огня завершены. Дополнительная информация будет предоставляться по мере поступления", – добавили в комитете.
Ранее МЧС показало масштабы последствий лесного пожара, вспыхнувшего в области Абай.
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