Иностранке вернули кошелек, который она потеряла в Талдыкоргане

Туристке из Кореи вернули кошелек, который она потеряла в Талдыкоргане, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в местной полиции, иностранка обратилась за помощью в полицейский участок после потери кошелька. Сотрудница полиции вместе с пострадавшей обошли предполагаемые места в городе Талдыкоргане, где жительница Кореи могла обронить или оставить ценную вещь.

"В ходе поисков благодаря взаимодействию с местными жителями удалось установить личность девушки, подобравшей кошелек. Она пояснила, что хотела сохранить находку и не допустить ее попадания в чужие руки", – сообщают блюстители порядка.

После разъяснительной беседы вещь была возвращена владелице. Инцидент был урегулирован на месте.

Ранее стало известно, что в Алматы полиция строго наказала водителя из соседней республики, который грубо и постоянно нарушал правила дорожного движения. О правонарушениях стало известно после изучения Instagram иностранца.