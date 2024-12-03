Выбор подарков к Новому году: можно ли дарить кошелек

Некоторые считают кошелек сомнительным подарком. По одной из примет, его нельзя дарить пустым, иначе человек начнет испытывать финансовые трудности. Разбираемся, можно ли вообще дарить кошелек на Новый год на Zakon.kz.

Сам по себе кошелек не представляет опасности. Если вы наверняка знаете, что человек не руководствуется суевериями, а аксессуар ему пригодится, смело дарите его.

В любом случае положите в кошелек или портмоне монету любо купюру, чтобы "дополнить" аксессуар. Как правило, подходит самый мелкий номинал.

Если вы хотите сделать подарок более оригинальным, используйте иностранную валюту, в том числе редкие банкноты вроде двух долларов США, деньги из какого-нибудь экзотического государства или любимой страны виновника торжества.

Увлеченного коллекционера может порадовать редкая монета или та, что была выпущена ограниченным тиражом по какому-то случаю. Монетка может быть как золотой, так и серебряной – тут все зависит от вашего желания и возможностей.

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