Выбор подарков к Новому году: можно ли дарить кошелек
Сам по себе кошелек не представляет опасности. Если вы наверняка знаете, что человек не руководствуется суевериями, а аксессуар ему пригодится, смело дарите его.
В любом случае положите в кошелек или портмоне монету любо купюру, чтобы "дополнить" аксессуар. Как правило, подходит самый мелкий номинал.
Если вы хотите сделать подарок более оригинальным, используйте иностранную валюту, в том числе редкие банкноты вроде двух долларов США, деньги из какого-нибудь экзотического государства или любимой страны виновника торжества.
Увлеченного коллекционера может порадовать редкая монета или та, что была выпущена ограниченным тиражом по какому-то случаю. Монетка может быть как золотой, так и серебряной – тут все зависит от вашего желания и возможностей.
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