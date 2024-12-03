Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Выбор подарков к Новому году: можно ли дарить кошелек

Можно ли дарить кошелек, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 07:20 Фото: pixabay
Некоторые считают кошелек сомнительным подарком. По одной из примет, его нельзя дарить пустым, иначе человек начнет испытывать финансовые трудности. Разбираемся, можно ли вообще дарить кошелек на Новый год на Zakon.kz.

Сам по себе кошелек не представляет опасности. Если вы наверняка знаете, что человек не руководствуется суевериями, а аксессуар ему пригодится, смело дарите его.

В любом случае положите в кошелек или портмоне монету любо купюру, чтобы "дополнить" аксессуар. Как правило, подходит самый мелкий номинал.

Если вы хотите сделать подарок более оригинальным, используйте иностранную валюту, в том числе редкие банкноты вроде двух долларов США, деньги из какого-нибудь экзотического государства или любимой страны виновника торжества.

Увлеченного коллекционера может порадовать редкая монета или та, что была выпущена ограниченным тиражом по какому-то случаю. Монетка может быть как золотой, так и серебряной – тут все зависит от вашего желания и возможностей.

Ранее эксперты рассказали, как не ошибиться в выборе новогодней гирлянды.

Читайте также

Гороскоп на сегодня
Астрологический прогноз на 3 декабря
Аксинья Титова
2024 год Деньги Доллар Золото Новый год Подарки
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Алматы, Алматы зимой, Алматы зима, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы
Мороз до -35°С: синоптики рассказали, какие сюрпризы подготовил декабрь жителям Казахстана
Анастасия Волочкова показала 74-летнюю маму
Анастасия Волочкова показала 74-летнюю маму
Национальный банк РК, Нацбанк РК, национальный бюджет, экономика, базовая ставка, проценты, Казахстан
Новое заявление о ситуации с курсом тенге сделал Нацбанк
Казахстан, мошенники, петарды, салюты, онлайн продажа
Новый вид мошенничества появился в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: