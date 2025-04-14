Женщина погибла в Семее из-за того, что сильно торопилась

На железнодорожном переезде в Семее под колесами товарного поезда погибла женщина, сообщает Zakon.kz.

По информации портала Аbainewskz, несчастье случилось на железнодорожном переезде в районе рынка "Жансая". Женщина торопилась и попыталась проскочить под стоящим товарным поездом. Однако буквально через несколько секунд в 16:22 состав начал движение, и многотонный вагон переехал пострадавшую.

Как отмечается, очевидцы подбежали и быстро вытащили ее с путей, однако от полученных травм она скончалась на месте.

В Департаменте полиции на транспорте заявили, что линейным отделом полиции на станции Семей возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека.

"В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия", – уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что мужчина погиб под колесами поезда в Уральске.