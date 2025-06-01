Мост обрушился в России на пассажирский поезд: погибли семь человек

В Брянской области России на пассажирский поезд рухнул мост. Семь человек погибли и 66 – пострадали, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился поздним вечером 31 мая 2025 года.

По информации губернатора региона Александра Богомаза, среди пострадавших трое детей. Одного ребенка бортом санавиации доставили в Москву:

"К этому часу количество пострадавших составляет 66 человек. Трое пострадавших – в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок. Госпитализированы 44 человека. Амбулаторно наблюдаются 22 человека".

Мост рухнул на пассажирский поезд №86, следовавший из Климова в Москву. Как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги, обрушение конструкций произошло из-за "незаконного вмешательства в деятельность транспорта".

По словам губернатора, пассажиры, которые не пострадали, были доставлены на железнодорожный вокзал Брянска. Резервный поезд уже отправлен в Москву.

25 мая 2025 года по меньшей мере 10 человек погибли и еще 11 получили ранения в результате аварии с участием студенческого автобуса в Колумбии. Машина вылетела с моста и упала в пропасть.







