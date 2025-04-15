Человек погиб под колесами поезда на севере Казахстана

В первом квартале 2025 года на Петропавловском отделении Южно-Уральской железной дороги произошел несчастный случай со смертельным исходом, сообщает Zakon.kz.

По информации Петропавловск.news, один человек погиб под колесами поезда. Подобный инцидент был в регионе и в первом квартале прошлого года.

Основные причины трагедий – нарушение правил личной безопасности, переход путей в неустановленных местах, игнорирование пешеходных переходов и мостов, а также нахождение в зоне движения поездов в наушниках, капюшоне или в состоянии алкогольного опьянения.

За три месяца 2025 года на всей Южно-Уральской магистрали, включая Челябинскую, Курганскую, Оренбургскую и Северо-Казахстанскую области, от наезда подвижного состава и поражения электротоком погибли 8 человек. За аналогичный период 2024 года травмы получили 7 человек, 4 из них – смертельно.

Для предотвращения несчастных случаев железнодорожники Южно-Уральской магистрали проводят ремонт пешеходных мостов, обновляют настилы, устанавливают предупреждающие плакаты и улучшают освещение.

Ранее сообщалось, что на железнодорожном переезде в Семее под колесами товарного поезда тоже погибла женщина.