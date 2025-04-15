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Происшествия

Человек погиб под колесами поезда на севере Казахстана

Железная дорога, пути, поезд, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 04:20 Фото: pixabay
В первом квартале 2025 года на Петропавловском отделении Южно-Уральской железной дороги произошел несчастный случай со смертельным исходом, сообщает Zakon.kz.

По информации Петропавловск.news, один человек погиб под колесами поезда. Подобный инцидент был в регионе и в первом квартале прошлого года.

Основные причины трагедий – нарушение правил личной безопасности, переход путей в неустановленных местах, игнорирование пешеходных переходов и мостов, а также нахождение в зоне движения поездов в наушниках, капюшоне или в состоянии алкогольного опьянения.

За три месяца 2025 года на всей Южно-Уральской магистрали, включая Челябинскую, Курганскую, Оренбургскую и Северо-Казахстанскую области, от наезда подвижного состава и поражения электротоком погибли 8 человек. За аналогичный период 2024 года травмы получили 7 человек, 4 из них – смертельно.

Для предотвращения несчастных случаев железнодорожники Южно-Уральской магистрали проводят ремонт пешеходных мостов, обновляют настилы, устанавливают предупреждающие плакаты и улучшают освещение.

Ранее сообщалось, что на железнодорожном переезде в Семее под колесами товарного поезда тоже погибла женщина.

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Аксинья Титова
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