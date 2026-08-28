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Происшествия

Кран упал на стройке в Астане – погиб мужчина

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 17:22 Фото: Zakon.kz
В Астане на стройке произошел несчастный случай со смертельным исходом, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях появились кадры с места происшествия. Сообщается, что трагедия произошла 27 августа 2026 года на стройке ЖК "Alaman" по улице Казыбек би. Упал башенный кран КБ-403. В результате погиб человек.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Астаны прокомментировали, что по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека, возбуждено уголовное дело.

"36-летний мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – говорится в сообщении.

Между тем прокуратура Астаны 25 августа сообщала, что над стройками города запустили беспилотники для выявления нарушений. В итоге на 20 объектах обнаружили отклонения от техники безопасности.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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