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Происшествия

Мужчина с ножом напал на соседей в Алматы

Мужчина с ножом напал на соседа в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 15:20 Фото: Zakon.kz
Опасный сосед напугал жителей жилого комплекса в Наурызбайском районе Алматы. Очевидцы рассказали, что мужчина был вооружен ножом и представлял серьезную угрозу населению нового микрорайона, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 17 апреля 2025 года. На видео от читателей сайта видно, как мужчина с голым торсом блуждает по коридорам подъезда, стучится в двери жителей соседних квартир, беспокоя и пугая людей. Затем нарушитель общественного порядка снова заходит в дверь своего жилья.

На следующем видео с камер наблюдения заметно, как беспокойный сосед пытается совершить нападение в лифте на мужчину, который поднимался на свой этаж. Тот быстро выталкивает его из кабинки. В руках нападающего виднеется предмет, похожий на нож.

"Мы провели ночь в страхе. Люди боятся за свои жизни. Пьяный мужчина с ножом ходил по подъезду, стучал в двери и напугал соседей. В лифте он напал на одного из жильцов. На место вызвали полицию. Подозреваемого задержали, но спустя несколько часов отпустили. Это вызвало возмущение среди жителей", – сообщают обеспокоенные ситуацией жители ЖК.

В Департаменте полиции Алматы на запрос редакции ответили, что хулиган доставлен в Управление полиции, идет разбирательство.

"После поступления вызова сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был доставлен в Управление полиции Наурызбайского района. В отношении него составлены административные протоколы по статье 440 части 1 и статье 434 части 1 КоАП – за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и мелкое хулиганство", – рассказали стражи порядка.

В полиции добавили, что материалы переданы в суд для принятия предусмотренного законом решения.

При этом одновременно проводится проверка по факту происшествия в лифте дома.

"Все обстоятельства будут тщательно изучены, правовая оценка будет дана в полном объеме. Полиция Алматы заявляет: демонстративное нарушение общественного порядка не останется без последствий. Обеспечение безопасности граждан – наш приоритет, и каждый подобный случай будет получать принципиальную и жесткую реакцию".ДП Алматы

Ранее стали известны подробности по факту нападения на охранника ЖК в Алматы. В полиции возбудили уголовное дело.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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