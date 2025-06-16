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Общество

Астанчанин снял на арке моста видео для бывшей жены и пристава и лишился свободы

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2025 10:24 Фото: pexels
В Астане мужчина взобрался на арку моста, записал на видео угрозу совершить суицид и поплатился за это, сообщает Zakon.kz.

По информации Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Астаны, 10 июня 2025 года мужчина взобрался на арку моста "Каратокел" и заявлял о намерении спрыгнуть с моста.

"С места происшествия он осуществил видеозапись, которую направил частному судебному исполнителю и своей бывшей супруге. Указанный факт был зарегистрирован в Управлении полиции района "Есиль" на основании обращения частного судебного исполнителя", – сообщили в суде.

Дело астанчанина рассмотрели в суде по факту нарушения общественного порядка. Мужчина признал свою вину и пояснил, что после развода у него образовалась задолженность по алиментам на сумму свыше 1 млн тенге. По его словам, тяжелое финансовое положение и эмоциональное состояние побудили его к этим действиям.

За это правонарушение предусмотрена ответственность в виде адмштрафа в размере 20 МРП либо арест на срок от 5 до 15 суток.

Суд признал мужчину виновным и подверг административному взысканию в виде административного ареста сроком на 15 суток.

Постановление не вступило в законную силу.

13 июня сообщалось, что в Астане мужчина выпал с восьмого этажа и скончался на месте. Следователи разбираются, был ли это суицид или убийство. 

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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