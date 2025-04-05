В Акмолинской области государству вернули участки стоимостью 82,7 млн

Прокуратура Акмолинской области вернула государству шесть земельных участков, которые более трех лет не использовали по назначению, сообщает Zakon.kz.

Земли расположены в Ерейментауском районе, их общая площадь составляет 10 тысяч га, а совокупная кадастровая стоимость – 82,7 млн тенге.

Работа в этом направлении продолжается.

Ранее прокуратура Нуринского района Карагандинской области провела проверку, в ходе которой выявили неиспользуемый сельскохозяйственный участок площадью 46 271 га и стоимостью более 258 млн тенге. Земля длительное время не использовался по целевому назначению. В результате принятых мер ее вернули в государственную собственность.