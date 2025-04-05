#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
504.34
556.34
5.97
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
504.34
556.34
5.97
События

В Акмолинской области государству вернули участки стоимостью 82,7 млн

Земельный участок, земельные участки, земля, землевладение, участок земли, участки земли, территория, территории, земельная доля, стоимость земли, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2025 09:57 Фото: pexels
Прокуратура Акмолинской области вернула государству шесть земельных участков, которые более трех лет не использовали по назначению, сообщает Zakon.kz.

Земли расположены в Ерейментауском районе, их общая площадь составляет 10 тысяч га, а совокупная кадастровая стоимость – 82,7 млн тенге.

Работа в этом направлении продолжается.

Ранее прокуратура Нуринского района Карагандинской области провела проверку, в ходе которой выявили неиспользуемый сельскохозяйственный участок площадью 46 271 га и стоимостью более 258 млн тенге. Земля длительное время не использовался по целевому назначению. В результате принятых мер ее вернули в государственную собственность.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Когда в Алматы установится теплая погода без осадков, рассказали синоптики
События
09:14, Сегодня
Когда в Алматы установится теплая погода без осадков, рассказали синоптики
Круглые сутки ликвидируют последствия паводка в Макинске
События
00:10, 05 апреля 2025
Круглые сутки ликвидируют последствия паводка в Макинске
Ураганом снесло крыши шести зданий в Карагандинской области
События
23:25, 04 апреля 2025
Ураганом снесло крыши шести зданий в Карагандинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: