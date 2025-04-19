Полицейские обратились к водителям Алматы с важным предупреждением

В Департаменте полиции Алматы предупредили водителей мегаполиса о старте республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Безопасная дорога", сообщает Zakon.kz.

В рамках акции сотрудники полиции проведут рейды на улицах, дорогах и прилегающих территориях южной столицы. Основное внимание уделят пресечению грубых нарушений ПДД, которые напрямую влияют на рост числа аварий.

"Мы призываем всех участников дорожного движения строго соблюдать установленные правила. Их игнорирование ставит под угрозу жизнь и здоровье всех, кто находится на дороге. Только совместными усилиями мы сможем обеспечить безопасность в нашем городе", – подчеркнул начальник Управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев.

Мероприятие продлится до 19 мая.

Ранее алматинские полицейские выступили с напоминанием, что в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Мерген" в городе проводят проверки владельцев гражданского и служебного оружия.