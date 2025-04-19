Смертельное ДТП в Акмолинской области: в Федерации футбола выразили соболезнования семье тренера

Президент КФФ Марат Омаров направил телеграмму с соболезнованиями семье погибшего в автокатастрофе детского футбольного тренера Алибека Жусупова, сообщает Zakon.kz.

В Федерации футбола Казахстана заявили, что спортивная организация окажет всестороннюю помощь близким погибшего спортсмена, сообщает телеграмм-канал КФФ.

"Алибек Жусупов внес большой вклад в развитие детско-юношеского футбола. За время своей тренерской карьеры он проложил путь многим молодым футболистам и посвятил себя отечественному футболу. Его навсегда запомнят как хорошего человека и опытного профессионала", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что команда детского футбольного клуба из Павлодара попала в ДТП по дороге в Астану. Тренер погиб, а школьники в данный момент находятся под наблюдением медиков.