События

Президент выразил соболезнования семье Куляш Ахметовой

Куляш Ахметова, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2025 10:26 Фото: qaz365
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования семье лауреата Государственной премии Куляш Ахметовой, сообщает Zakon.kz.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким выдающейся поэтессы, лауреата орденов "Құрмет" и "Парасат" Куляш Ахметовой в связи с ее кончиной.

"Творчество Куляш Ахметовой, посвятившей всю свою жизнь искусству слова и внесшей большой вклад в расширение горизонтов национальной литературы, пользуется всенародной любовью. Ее лирика и патриотические произведения получили высокую оценку читателей. Имя и светлый образ Куляш Ахметовой, прошедшей достойный жизненный путь и оставившей богатое литературное наследие, никогда не будут забыты", – говорится в телеграмме.

Известная поэтесса Куляш Ахметова ушла из жизни 14 ноября 2025 года на 80-м году жизни.

