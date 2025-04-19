Команда детского футбольного клуба из Павлодара попала в ДТП по дороге в Астану

Павлодарская команда детского футбольного клуба попала в ДТП по дороге в Астану. Тренер погиб, а школьники находятся под наблюдением медиков, сообщает Zakon.kz.

Авария с участием микроавтобуса Mercedes, в котором находились тренер и 16 подростков в возрасте от 14 до 16 лет, случилась вечером, 18 апреля, на трассе Астана – Ерейментау – Шидерты.

"Предварительно установлено, что водитель, совершая обгон грузовика, допустил опрокидывание. В результате аварии на месте скончался тренер. Дети доставлены в медицинское учреждение и находятся под наблюдением врачей. По факту происшествия возбудили уголовное дело, проводятся необходимые следственные действия", – рассказали в пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области.

Правоохранители отметили, что руководители частной спортивной школы, отправившие воспитанников на соревнования, не уведомили об этом сотрудников полиции, в связи с чем сопровождение патрульными нарядами не проводилось. Это обстоятельство сейчас тоже проверяется.

Также стало известно, что воспитанники футбольного клуба выехали в Астану на частном транспорте. Родители детей дали согласие на поездку в общем чате.

"В настоящее время все дети обследованы. Четыре подростка пока находятся в стационаре, где ожидают родителей. Остальных уже передали законным представителям", – рассказали в Управлении здравоохранения Акмолинской области.

Ранее жителей региона предупреждали об ухудшении погодных условий 18 апреля. Синоптики прогнозировали усиление ветра до 17-22 м/с, заморозки и гололед. В связи с этим участок дороги Шидерты – Астана закрыли, о чем около 23 часов 18 апреля пришло оповещение от службы спасения.

18 апреля смертельное ДТП случилось в Алматы, где в результате столкновения трех автомобилей погибла пассажирка одной из машин, а еще двух человек госпитализировали с различными травмами.