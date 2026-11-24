В Караганде задержали 35-летнего мужчину, который на протяжении долгого времени обманывал автовладельцев под видом продажи запчастей. От действий афериста пострадали более 200 человек по всей стране, а общий ущерб достиг 212 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Об этом 24 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона. По данным ведомства, преступная схема работала с февраля 2024 года. Мужчина публиковал в интернете объявления о продаже автомобильных деталей, которых у него на самом деле не было.

Сначала подозреваемый действовал осторожно и брал небольшие суммы, рассчитывая, что из-за мелкого ущерба клиенты не станут жаловаться в полицию.

"Уверившись в безнаказанности, мужчина повысил ставки. Получив деньги от новых клиентов, подозреваемый просто исчезал: переставал выходить на связь и менял абонентские номера. Однако многочисленные жалобы пострадавших поступили в полицию", – говорится в сообщении ДП.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела полиции имени Алихана Бокейхана вычислили и задержали подозреваемого.

На данный момент следователи установили 219 потерпевших, а сумма причиненного им ущерба оценивается в 212 млн тенге.

Расследование продолжается – полицейские выявляют другие возможные эпизоды и новых пострадавших. На время следствия фигуранта взяли под стражу.

А жительница Актау добилась в суде возврата похищенных у нее средств по делу об интернет-мошенничестве. Общая сумма займов, оформленных под давлением лжесотрудников госорганов и банка, составила 4,4 млн тенге.