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Общество

В Генпрокуратуре прокомментировали многомиллионный штраф за сорванные тюльпаны

Цветы, тюльпаны, тюльпан, весна, потепление, цветение тюльпанов, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 12:18 Фото: Zakon.kz
Заместитель генерального прокурора Галымжан Койгелдиев 10 апреля 2025 года в кулуарах Сената прокомментировал штраф в 12 млн тенге за сбор редких тюльпанов, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что не знает, заплатила ли женщина штраф. По его словам, решение будет принято после выяснения всех обстоятельств.

"Одно могу сказать: закон есть закон. Если человек нарушает – штраф налагается. Если человек не нарушает – штраф не налагается. Об этом неоднократно уже было сказано", – дополнил Галымжан Койгелдиев.

Помимо этого, он привел в пример законодательство развитых стран.

"Например, в Сингапуре, если человек покурил и просто выкинул бычок, налагается большой штраф. В Швеции, Швейцарии, Франции, Германии, насколько я знаю, там от 90 процентов уголовных дел заканчиваются штрафами плюс уголовная ответственность. Украл человек – его посадили на определенный срок, на 6-7 лет, плюс штраф. Причем он довольно солидный. У нас в Казахстане такого нет, сами знаете", – сказал он.

Ранее стало известно, что жительнице Шымкента грозит штраф 12 млн тенге за собранные краснокнижные тюльпаны.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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