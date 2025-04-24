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Происшествия

Служебная собака в Актау учуяла наркотик после его употребления

Немецкая овчарка, пес, животное, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 21:59 Фото: pexels
Во время оперативно-розыскных мероприятий в Актау служебная собака указала на 29-летнего мужчину. При личном досмотре у него не нашли запрещенных веществ, сообщает Zakon.kz.

По информации Lada.kz, 2 апреля во время оперативно-розыскных мероприятий служебная собака по кличке Робби учуяла наркотики у 29-летнего грузчика аэропорта Актау.

Несмотря на то, что при нем наркотиков не оказалось, медосвидетельствование показало, что в его организме есть следы употребления каннабиноидов. Об этом сообщили в транспортной полиции региона.

"При личном досмотре запрещенных веществ у мужчины обнаружено не было, однако медицинское освидетельствование выявило следы каннабиноидов. По решению административного суда города Актау он арестован на 10 суток", – сообщили в ведомстве.

В полиции напомнили, что с 11 марта в Казахстане вступили в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за немедицинское употребление наркотических и психотропных веществ, их аналогов, а также сильнодействующих препаратов.

Ранее в пригороде Актобе разгорелся скандал.

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Аксинья Титова
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