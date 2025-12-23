#Казахстан в сравнении
Происшествия

В Астане служебная собака помогла пресечь перевозку наркотиков

наркотики, полиция, задержание, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 18:24 Фото: Polisia.kz.
В ходе профилактических мероприятий на посту Куйгенжар полицейские остановили автомобиль Toyota. При досмотре с участием служебной собаки по кличке Бакс подозрение на наличие запрещенных веществ вызвал 55-летний пассажир, сообщает Zakon.kz.

В результате проверки у мужчины был обнаружен пакет, закрепленный на груди, с веществом в виде плитки. Экспертиза показала, что изъятое является смолой каннабиса весом более одного килограмма.

"По факту проводится досудебное расследование. Напоминаем, что с начала года в столице с помощью служебных собак выявлено около 40 наркоправонарушений. Призываем граждан соблюдать законодательство и сообщать о подозрительных ситуациях по номеру 102", – сказал начальник ЦКС ДП города Астаны Рауан Даулетов.

Ранее сообщалось, что полицейские провели задержания в Алматы и Астане, накрыв межрегиональную группу, занимавшуюся перевозкой, хранением и сбытом наркотиков каннабисной группы в особо крупном размере.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
