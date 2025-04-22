#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
518.07
595.21
6.37
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
518.07
595.21
6.37
Происшествия

Автосервис вместо детского сада: в пригороде Актобе разгорелся скандал

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 04:40 Фото: Zakon.kz
Жителей жилого массива Бауырластар-3 возмутило строительство автосервиса на месте обещанного чиновниками детского сада, сообщает Zakon.kz.

Как передает "Astana TV", жилой массив расположен в 16 км от Актобе, а активная застройка района началась около 10 лет назад. Сейчас здесь проживает более 700 семей. Большинство из них – многодетные, но устроить малышей некуда. Дошколят приходиться возить в город. Когда власти, наконец, выделили участок под строительство детского сада, жители обрадовались. Но на днях выяснилось, что вместо долгожданного садика здесь будет СТО.

В ситуации не могут разобраться даже местные чиновники. Оказалось, что предприниматель получил этот участок три года назад. Причем земля была выделена именно под строительство дошкольного учреждения. В проекте же указано возведение коммерческого объекта.

Теперь в акимате пытаются понять, почему произошла путаница в документах.

Недавно на жителя Уральска в заброшенном доме рухнула строительная балка.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Фермеры и ветеринар присвоили 339 миллионов тенге субсидий в Караганде
Происшествия
03:33, 23 апреля 2025
Фермеры и ветеринар присвоили 339 миллионов тенге субсидий в Караганде
57-летний житель Талдыкоргана провалился в подвал многоэтажки
Происшествия
01:48, 23 апреля 2025
57-летний житель Талдыкоргана провалился в подвал многоэтажки
Автомобиль сгорел на проспекте аль-Фараби в Алматы
Происшествия
00:58, 23 апреля 2025
Автомобиль сгорел на проспекте аль-Фараби в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: