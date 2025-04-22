Автосервис вместо детского сада: в пригороде Актобе разгорелся скандал

Жителей жилого массива Бауырластар-3 возмутило строительство автосервиса на месте обещанного чиновниками детского сада, сообщает Zakon.kz.

Как передает "Astana TV", жилой массив расположен в 16 км от Актобе, а активная застройка района началась около 10 лет назад. Сейчас здесь проживает более 700 семей. Большинство из них – многодетные, но устроить малышей некуда. Дошколят приходиться возить в город. Когда власти, наконец, выделили участок под строительство детского сада, жители обрадовались. Но на днях выяснилось, что вместо долгожданного садика здесь будет СТО.

В ситуации не могут разобраться даже местные чиновники. Оказалось, что предприниматель получил этот участок три года назад. Причем земля была выделена именно под строительство дошкольного учреждения. В проекте же указано возведение коммерческого объекта.

Теперь в акимате пытаются понять, почему произошла путаница в документах.

Недавно на жителя Уральска в заброшенном доме рухнула строительная балка.