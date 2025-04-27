От прыжка с балкона спасли женщину полицейские в Уральске
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
На улице Кердери попытку женщины спрыгнуть с балкона четвертого этажа предотвратили полицейские Уральска, сообщает Zakon.kz.
На место происшествия незамедлительно прибыли экипажи патрульной полиции. Сотрудники оперативно оценили ситуацию и действовали профессионально и слаженно, передает пресс-служба МВД страны.
Так, сотрудник полиции Райымбек Газезов остался внизу. Он установил контакт с женщиной и отвлекал ее внимание. В это время его коллеги Берик Сиязбаев, Фархат Галиев и Мирас Каримуллин поднялись на третий этаж и через балкон перебрались на четвертый.
Благодаря слаженным и оперативным действиям они сумели вовремя подхватить женщину и предотвратить трагедию.
А военнослужащие воинской части 6505 Национальной гвардии МВД РК Асхат Байсеитов, Кыдырбай Ерлан, Вячеслав Кожахметов и Михаил Бубнов спасли детей из горящего дома в Карагандинской области.
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