Полицейские не дали жительнице Уральска спрыгнуть с крыши пятиэтажного жилого дома

В службу "102" поступило сообщение о женщине, которая собиралась спрыгнуть с крыши пятиэтажного жилого дома на улице Кунаева в Уральске, сообщает Zakon.kz.

Прибывшие на место происшествия патрульные полицейские Турарбек Бакдаулет и Дамир Сериков незамедлительно поднялись на крышу и вовремя спасли женщину. "Благодаря профессионализму полицейских и спасателей удалось предотвратить трагедию. В настоящее время жизни женщины ничего не угрожает", – рассказали в полиции. Как уточняется, обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. Ранее сообщалось, что полицейские Кокшетау предотвратили трагедию – они отговорили мужчину от суицида.

