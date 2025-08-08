#АЭС в Казахстане
Происшествия

Полицейские не дали жительнице Уральска спрыгнуть с крыши пятиэтажного жилого дома

полицейские спасли женщину в Уральске, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2025 20:40 Фото: polisia.kz
В службу "102" поступило сообщение о женщине, которая собиралась спрыгнуть с крыши пятиэтажного жилого дома на улице Кунаева в Уральске, сообщает Zakon.kz.

Прибывшие на место происшествия патрульные полицейские Турарбек Бакдаулет и Дамир Сериков незамедлительно поднялись на крышу и вовремя спасли женщину.

"Благодаря профессионализму полицейских и спасателей удалось предотвратить трагедию. В настоящее время жизни женщины ничего не угрожает", – рассказали в полиции.

Как уточняется, обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что полицейские Кокшетау предотвратили трагедию – они отговорили мужчину от суицида.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
