Полицейские не дали жительнице Уральска спрыгнуть с крыши пятиэтажного жилого дома
В службу "102" поступило сообщение о женщине, которая собиралась спрыгнуть с крыши пятиэтажного жилого дома на улице Кунаева в Уральске, сообщает Zakon.kz.
Прибывшие на место происшествия патрульные полицейские Турарбек Бакдаулет и Дамир Сериков незамедлительно поднялись на крышу и вовремя спасли женщину.
"Благодаря профессионализму полицейских и спасателей удалось предотвратить трагедию. В настоящее время жизни женщины ничего не угрожает", – рассказали в полиции.
Как уточняется, обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось, что полицейские Кокшетау предотвратили трагедию – они отговорили мужчину от суицида.
