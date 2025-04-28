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Парк за 234 миллиона тенге пустует в Актюбинской области: нет условий для отдыха

Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 02:20 Фото: Zakon.kz
Новый парк в Кандыагаше напоминает горожанам заброшенный объект, где целиком отсутствуют условия для отдыха, сообщает Zakon.kz.

Парк начали строить еще пять лет назад. Планировалось, что здесь будет место для семейного отдыха, прогулок и детского смеха. Но на деле все оказалось иначе. Проект не закончили, и сейчас парк больше напоминает заброшенный объект, передает КТК.

На участке земли площадью четыре гектара формально созданы все условия для отдыха: спортивная площадка, беседки, мостики. Но это иллюзия:

  • играть в баскетбол невозможно из-за отсутствия колец;
  • мини-стадион лишен сеток на воротах;
  • покрытие повреждено до бетона;
  • скамейки сломаны;
  • уличные фонари не работают с момента установки.

Большой вопрос у жителей и к Вечному огню, который установили в центре парка. Но, оказывается, он и не должен гореть постоянно. По проекту это не предусмотрено. Зажигать его будут только в редких случаях, объясняют чиновники.

Воды под сооруженными мостиками тоже просят не ждать. Канал будет набираться естественным способом – только во время проливных дождей.

На строительство парка из бюджета потратили 234 млн тенге. Сколько будут выделять на дальнейшее благоустройство, чиновники не уточнили.

Более 1 млрд тенге в Актюбинской области пойдет на строительство медицинских объектов.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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