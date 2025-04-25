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Общество

Более миллиарда тенге: на какие средства в Актюбинской области построят 11 медицинских объектов

Более миллиарда тенге: на какие средства в Актюбинской области построят 11 медицинских объектов, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 10:01 Фото: primeminister.kz
Из Специального государственного фонда на строительство медицинских учреждений в Актюбинской области выделено порядка 1,4 млрд тенге. Об этом 25 апреля 2025 года рассказали в пресс-службе правительства Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Проекты по строительству социально значимых объектов за счет незаконно выведенных из страны активов реализуются в соответствии с поручением главы государства.

"Средства (порядка 1,4 млрд тенге. – Прим. ред.) направлены на строительство 11 объектов: медицинские и фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории", – говорится в релизе, распространенном в пятницу.

Фельдшерско-акушерские пункты в 2025 году появятся в следующих районах Актюбинской области:

  • с. Нура, Иргизского района,
  • с. Ногайты, Байганинского района.

Также будут построены медицинские пункты:

  • с. Шокысу, Шалкарского района,
  • с. Сарысай, Шалкарского района,
  • с. Жарык, Мугалжарского района,
  • с. Тогыз, Шалкарского района,
  • с. Бегалы, Кобдинского района,
  • с. Жарма, Иргизского района.

Врачебные амбулатории появятся:

  • с. Кайынды, Мугалжарского района,
  • с. Мугалжар, Мугалжарского района,
  • с. Маржанбулак, Алгинского района.

Фото: primeminister.kz

Фото: primeminister.kz

"Все медицинские учреждения рассчитаны на 25-45 посещений в сутки, что позволит обеспечить высокую доступность качественных медицинских услуг для местного населения".Пресс-служба правительства РК

24 апреля 2025 года стало известно, что 11 значимых объектов строят в области Улытау на возвращенные активы.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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