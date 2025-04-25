Более миллиарда тенге: на какие средства в Актюбинской области построят 11 медицинских объектов

Фото: primeminister.kz

Из Специального государственного фонда на строительство медицинских учреждений в Актюбинской области выделено порядка 1,4 млрд тенге. Об этом 25 апреля 2025 года рассказали в пресс-службе правительства Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Проекты по строительству социально значимых объектов за счет незаконно выведенных из страны активов реализуются в соответствии с поручением главы государства. "Средства (порядка 1,4 млрд тенге. – Прим. ред.) направлены на строительство 11 объектов: медицинские и фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории", – говорится в релизе, распространенном в пятницу. Фельдшерско-акушерские пункты в 2025 году появятся в следующих районах Актюбинской области: с. Нура, Иргизского района,

с. Ногайты, Байганинского района. Также будут построены медицинские пункты : с. Шокысу, Шалкарского района,

с. Сарысай, Шалкарского района,

с. Жарык, Мугалжарского района,

с. Тогыз, Шалкарского района,

с. Бегалы, Кобдинского района,

с. Жарма, Иргизского района. Врачебные амбулатории появятся: с. Кайынды, Мугалжарского района,

с. Мугалжар, Мугалжарского района,

с. Маржанбулак, Алгинского района. Фото: primeminister.kz Фото: primeminister.kz "Все медицинские учреждения рассчитаны на 25-45 посещений в сутки, что позволит обеспечить высокую доступность качественных медицинских услуг для местного населения". Пресс-служба правительства РК 24 апреля 2025 года стало известно, что 11 значимых объектов строят в области Улытау на возвращенные активы.

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