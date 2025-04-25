Более миллиарда тенге: на какие средства в Актюбинской области построят 11 медицинских объектов
Фото: primeminister.kz
Из Специального государственного фонда на строительство медицинских учреждений в Актюбинской области выделено порядка 1,4 млрд тенге. Об этом 25 апреля 2025 года рассказали в пресс-службе правительства Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Проекты по строительству социально значимых объектов за счет незаконно выведенных из страны активов реализуются в соответствии с поручением главы государства.
"Средства (порядка 1,4 млрд тенге. – Прим. ред.) направлены на строительство 11 объектов: медицинские и фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории", – говорится в релизе, распространенном в пятницу.
Фельдшерско-акушерские пункты в 2025 году появятся в следующих районах Актюбинской области:
- с. Нура, Иргизского района,
- с. Ногайты, Байганинского района.
Также будут построены медицинские пункты:
- с. Шокысу, Шалкарского района,
- с. Сарысай, Шалкарского района,
- с. Жарык, Мугалжарского района,
- с. Тогыз, Шалкарского района,
- с. Бегалы, Кобдинского района,
- с. Жарма, Иргизского района.
Врачебные амбулатории появятся:
- с. Кайынды, Мугалжарского района,
- с. Мугалжар, Мугалжарского района,
- с. Маржанбулак, Алгинского района.
Фото: primeminister.kz
Фото: primeminister.kz
"Все медицинские учреждения рассчитаны на 25-45 посещений в сутки, что позволит обеспечить высокую доступность качественных медицинских услуг для местного населения".Пресс-служба правительства РК
24 апреля 2025 года стало известно, что 11 значимых объектов строят в области Улытау на возвращенные активы.
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