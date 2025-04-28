Парк за 234 миллиона тенге пустует в Актюбинской области: в нем нет условий для отдыха

Новый парк в Кандыагаше напоминает горожанам заброшенный объект, где целиком отсутствуют условия для отдыха, сообщает Zakon.kz.

Парк начали строить еще пять лет назад. Планировалось, что здесь будет место для семейного отдыха, прогулок и детского смеха. Но на деле все оказалось иначе. Проект не закончили и сейчас парк больше напоминает заброшенный объект, передает "КТК".

На участке земли площадью четыре гектара формально созданы все условия для отдыха: спортивная площадка, беседки, мостики. Но это иллюзия:

играть в баскетбол невозможно из-за отсутствия колец;

мини-стадион лишен сеток на воротах;

покрытие повреждено до бетона;

скамейки сломаны;

уличные фонари не работают с момента установки.

Большой вопрос у жителей и к Вечному огню, который установили в центре парка. Но, оказывается, он и не должен гореть постоянно. По проекту это не предусмотрено. Зажигать его будут только в редких случаях, объясняют чиновники.

Воды под сооруженными мостиками тоже просят не ждать. Канал будет набираться естественным способом – только во время проливных дождей.

На строительство парка из бюджета потратили 234 млн тенге. Сколько будут выделять на дальнейшее благоустройство, чиновники не уточнили.

Более одного млрд тенге в Актюбинской области пойдут на строительство медицинских объектов.