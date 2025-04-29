Полиция Атырау расследует убийство беременной женщины в элитном жилом комплексе

В Атырау в жилом комплексе "Французский квартал" 29 апреля найдено тело 46-летней женщины с признаками насильственной смерти, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, погибшая была беременна.



По информации источников, женщину зарезали, после чего из ее квартиры были похищены ценности. На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы.

Факт убийства Zakon.kz подтвердили в пресс-службе Департамента полиции Атырауской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 99 УК РК "Убийство". В настоящее время ведутся комплексные следственные действия.

Ранее сообщалось о другом происшествии. 25 апреля 2025 года суд по уголовным делам Алматинской области вынес приговор шестерым подсудимым за умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.