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Происшествия

Полиция Атырау расследует убийство женщины в элитном жилом комплексе

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 18:42 Фото: Zakon.kz
В Атырау в жилом комплексе "Французский квартал" 29 апреля найдено тело 46-летней женщины с признаками насильственной смерти, сообщает Zakon.kz.

По информации источников, женщину зарезали, после чего из ее квартиры были похищены ценности. На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы.

Факт убийства  Zakon.kz подтвердили в пресс-службе Департамента полиции Атырауской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 99 УК РК "Убийство". В настоящее время ведутся комплексные следственные действия. 

Ранее сообщалось о другом происшествии. 25 апреля 2025 года суд по уголовным делам Алматинской области вынес приговор шестерым подсудимым за умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. 

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Фото Динара Канбетова
Динара Канбетова
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