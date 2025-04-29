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Ураганный ветер в Костанайской области повредил дома, машины и отправил школьников на удаленку

Ураганный ветер, отмена занятий, ДЧС, Костанай, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 14:25 Фото: instagram/alau.tv
Сильный ветер захватил Костанай еще накануне вечером. А утром 29 апреля еще больше усилился. Мобильные приложения отмечают порывы ветра до 61 км/час, передает корреспондент Zakon.kz.

Костанайцы делятся в соцсетях фотографиями и видео сломанных деревьев, некоторые из них вырваны с корнем. Во дворах многоэтажек и на стоянках от упавших деревьев пострадали автомобили. В городе Тобыл – в микрорайоне Водник – на многоэтажном доме сорвало шифер. Ураганный ветер рвет плохо закрепленные обшивки на зданиях и рекламные баннеры.

Костанайцы пишут:

"Тарелки с домов летят. Слава богу, никто не пострадал. Ходили в магазин. Две штуки валялись".

"Деревья сухие огромные ломаются. Кто будет возмещать ущерб за поврежденные машины?"

"В каком состоянии у нас дома. Живешь в движении и не замечаешь, в каком состоянии у нас город".

Фото: instagram/ng.kz

Учащихся первой смены во многих районах и областном центре после 10:00 отправили домой на дистанционное обучение.

По информации отделов образования, в регионе учащиеся второй смены из-за погодных условий также были переведены на дистанционку с формулировкой: в связи с ухудшением погодных условий. Специалисты отмечают, что порывы ветра сейчас достигают 20 м/с.

Еще вечером 28 апреля сильный ветер стал причиной частичного отхода металлического профильного листа на многоэтажном здании на одной из улиц Костаная. На место незамедлительно выехали спасатели. Как отметили в пресс-службе ведомства, используя альпинистское снаряжение, спасатели поднялись на высоту, демонтировали ослабленный профильный лист, предотвратили его обрушение. 

"Аналогичный случай зафиксирован в городе Рудном. В многоэтажном жилом доме произошло частичное нарушение крепления кровли. Прибывшие на место спасатели, используя временное крепление, оперативно зафиксировали обшивку для предотвращения дальнейшего разрушения. Жертв и пострадавших нет", – добавили в ведомстве.

Фото: instagram/alau.tv

В социальных сетях ДЧС Костанайской области призывает граждан соблюдать меры безопасности: без необходимости не выходить на улицу, избегать нахождения рядом с рекламными конструкциями, деревьями, линиями электропередачи и неустойчивыми строениями. А также плотно закрывать окна и двери в помещениях.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

При обнаружении обрывов проводов, падений конструкций незамедлительно сообщить в экстренные службы по телефону 112. 

Фото: telegram/kostanaynews

Жителям рекомендовано быть предельно внимательными.

"Если сильный ветер застал на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или в подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Избегайте парковки транспорта рядом с конструкциями и деревьями, а также козырьками крыш зданий и сооружений", – отметили в ДЧС региона.

Фото: instagram/alau.tv

Накануне в Костанайском областном филиале РГП "Казгидромет" предупредили горожан, что в последние дни апреля заметно похолодает, а также ожидаются осадки в виде снега и дождя. 

Фото: instagram.com/tobyl_kz

Между тем в пресс-службе областного Управления здравоохранения Костанайской области сообщили, что к полудню 29 апреля в городскую больницу с травмами пока никто не обращался. Синоптики отмечают, что непогода в регионе сохранится еще несколько дней. 

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Фото Таисия Колевид
Таисия Колевид
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