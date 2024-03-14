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Ураганный ветер обрушится на Алматинскую область

Ураганный ветер обрушится на Алматинскую область, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2024 14:08 Фото: pixabay
В Алматинской области объявлено штормовое предупреждение. Жителей и гостей региона предупреждают о сильном ветре, сообщает Zakon.kz.

По данным регионального Департамента по чрезвычайным ситуациям, 15 марта 2024 года ночью и утром в предгорных, горных районах Алматинской области временами ожидаются сильные осадки (преимущественно снег).

"Ночью и утром на юге, в горных районах области прогнозируют туман, гололед. Ветер северо-западный с переходом на восточный, ночью и утром на востоке, в центре области 15-20, временами порывы 24-29 метров в секунду".Пресс-служба ДЧС Алматинской области

Кроме того, в Конаеве 15 марта ночью также ожидаются временами туман и гололед.

"Ветер северо-западный с переходом на восточный, ночью порывы достигнут 15-20, временами 25 метров в секунду".Пресс-служба ДЧС Алматинской области

Тем временем в Алматы, несмотря на то, что с утра 14 марта 2024 года наблюдается по-весеннему теплая погода, ожидается ее резкое ухудшение. В связи с этим горожан и гостей южной столицы попросили уменьшить скорость на дорогах и осторожно передвигаться по тротуарам.

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