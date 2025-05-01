Мужчина погиб в жуткой аварии в Алматы
По предварительным данным, водитель Mercedes-Benz двигался в северном направлении по Саина. Сообщается, что с прилегающего поворота перед ним внезапно выехал другой автомобиль.
Фото: Zakon.kz
Пытаясь избежать столкновения, водитель совершил резкий маневр, потерял управление и выехал на тротуар, после чего машина съехала на пустырь и перевернулась.
Фото: Zakon.kz
В результате опрокидывания автомобиль ударился пассажирской стороной и затем вновь встал на колеса.
Фото: Zakon.kz
Пассажир, находившийся на переднем сиденье, предположительно, выпал из салона через окно. Мужчина 1998 года рождения скончался от полученных травм до прибытия скорой помощи.
На месте работают сотрудники полиции, криминалисты и дознаватели. Проводится расследование.
Ранее сообщалось о другом происшествии. Внедорожник перевернулся на трассе в Алматинской области: погибли четыре человека.