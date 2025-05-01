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Происшествия

Мужчина погиб в жуткой аварии в Алматы

ДТП в Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2025 22:48 Фото: Zakon.kz
1 мая в Алматы в дорожно-транспортном происшествии с опрокидыванием автомобиля погиб мужчина, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, водитель Mercedes-Benz двигался в северном направлении по Саина. Сообщается, что с прилегающего поворота перед ним внезапно выехал другой автомобиль.

Фото: Zakon.kz

Пытаясь избежать столкновения, водитель совершил резкий маневр, потерял управление и выехал на тротуар, после чего машина съехала на пустырь и перевернулась.

Фото: Zakon.kz

В результате опрокидывания автомобиль ударился пассажирской стороной и затем вновь встал на колеса.

Фото: Zakon.kz

Пассажир, находившийся на переднем сиденье, предположительно, выпал из салона через окно. Мужчина 1998 года рождения скончался от полученных травм до прибытия скорой помощи.


На месте работают сотрудники полиции, криминалисты и дознаватели. Проводится расследование.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Внедорожник перевернулся на трассе в Алматинской области: погибли четыре человека. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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