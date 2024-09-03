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Ребенок погиб, еще семь человек пострадали в жуткой аварии на трассе в Мангистау

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2024 19:43 Фото: akorda.kz
В Тупкараганском районе Мангистауской области произошло дорожно-транспортное происшествие с возгоранием автомобиля, в результате которого один ребенок погиб, сообщает Zakon.kz.

Об этом региональному изданию lada.kz сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) региона.

По данным ДЧС, инцидент произошел 2 сентября в 16:04 на 43-м километре автодороги Актау – Форт-Шевченко. Полностью загорелся автомобиль Toyota Estima 2005 года выпуска. Пожарные расчеты ликвидировали возгорание в 16:27.

Как сообщили на Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи, в результате ДТП пострадали восемь человек, среди них четверо взрослых и четверо детей. Один из детей скончался на месте происшествия.

"Троих пострадавших детей доставили в Мангистаускую областную детскую больницу, троих взрослых – в Мангистаускую областную многопрофильную больницу. Один взрослый отказался от госпитализации", – сообщили в пресс-службе скорой помощи.


В детской больнице уточнили, что состояние двух из доставленных детей стабильное, у них диагностированы сотрясение головного мозга и ушибы. Третий ребенок находится в реанимации, ему ампутировали правое предплечье.

В Мангистаускую областную многопрофильную больницу поступили трое пострадавших взрослых, которые были направлены на амбулаторное лечение.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщили в областном департаменте полиции. Ведется расследование всех обстоятельств аварии. Полиция призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах.

Ранее сообщалось о другом ДТП. Двое взрослых и трое детей погибли в аварии на трассе в Актюбинской области. 

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