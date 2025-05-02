В страшном ДТП погиб один из самых богатых людей Норвегии

Автомобиль марки "Ягуар", на котором ехал миллионер Вигнер Линдал Олайсен по дороге в Мазовецком воеводстве Польши, по неизвестной причине врезался в дерево, сообщает Zakon.kz.

Польская полиция сообщает о гибели двух человек, пока их имена не называют, передает радиостанция RMF FM.

"Один из самых богатых норвежцев, магнат норвежской рыбной промышленности Олайсен погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Польше", – говорится в сообщении.

Известно, что Олайсену было 42 года. В начале этого года он продал свою долю в Nova Sea крупнейшему мировому производителю лосося Mowi и получил за сделку около 750 млн долларов.

Ранее сообщалось, что в Алматы автобус врезался в стоявший на остановке троллейбус. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пассажиры.

