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Происшествия

В страшном ДТП погиб один из самых богатых людей Норвегии

Миллионер, Олайсен, ДТП, авария, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2025 19:32 Фото: pixabay
Автомобиль марки "Ягуар", на котором ехал миллионер Вигнер Линдал Олайсен по дороге в Мазовецком воеводстве Польши, по неизвестной причине врезался в дерево, сообщает Zakon.kz.

Польская полиция сообщает о гибели двух человек, пока их имена не называют, передает радиостанция RMF FM.

"Один из самых богатых норвежцев, магнат норвежской рыбной промышленности Олайсен погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Польше", – говорится в сообщении.

Известно, что Олайсену было 42 года. В начале этого года он продал свою долю в Nova Sea крупнейшему мировому производителю лосося Mowi и получил за сделку около 750 млн долларов.

Ранее сообщалось, что в Алматы автобус врезался в стоявший на остановке троллейбус. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пассажиры.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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