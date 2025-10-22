Молодой бразильский футболист погиб, врезавшись на мотоцикле в корову

20-летний бразильский нападающий Антони Илано погиб в результате несчастного случая, когда его мотоцикл, на котором он ехал, врезался в корову на дороге, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN Brasil, форвард клуба "Пиауи Эспорте" Антони Илано умер в результате ДТП, которое произошло на одной из дорог муниципалитета Алтус (штат Пиауи).

Мотоцикл футболиста глубокой ночью 20 октября врезался в корову, которая пересекала дорогу. Информацию позже подтвердили в самом клубе, где выступал Антони.

По словам друзей футболиста, он праздновал день рождения отца и готовился принять участие в Кубке Бразилии среди игроков до 20-ти лет.

Напомним, что 16 октября скончался казахстанский футболист – Диас Толеу. А несколько дней назад во время горного забега в Алматы умер 70-летний ветеран.